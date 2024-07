Im Schlosshof Bernburg wird bald unter freiem Himmel gefeiert. Was die Besucher am Wochenende vom 26. und 27. Juli dort erwartet.

Der Bernburger DJ Nick Groove heizte den Besuchern der „Sputnik Spring Break Tour“ im vergangenen Sommer am Schloss Bernburg ein.

Bernburg/MZ. - Auf zwei echte musikalische Highlights mitten in den Sommerferien dürfen sich die Bernburger freuen. Denn am übernächsten Wochenende werden gleich zwei Open-Air-Veranstaltungen auf dem Schlosshof in Bernburg veranstaltet.