Geschichtenerzählerin der Familie ist immer gut drauf

Baalberge/MZ - An einen lockeren Spruch mangelt es Gertrud Baum nicht. Kein Wunder. Die Frau ist am Montag 101 Jahre alt geworden und da kann man schon mal mit Reimen in den Geburtstag starten. Verwundert ist niemand aus der Familie. „Wir frühstücken immer zusammen. Und manchmal erzählt Oma eine Geschichte aus der Schule oder aus ihrem Leben, die hat es immer in sich“, erzählt Enkel Maik Faulhaber.

