Geglücktes „Experiment“ einer rumänischen Ärztin in Deutschland

Plötzkau/MZ. - „Warum nicht?“, sagte sich Amalia Ionescu, als die junge Medizin-Studentin an ihrer rumänischen Universität von einer Vermittlungsfirma für eine Arbeit in Deutschland angeworben wurde. Die damals 30-Jährige ließ sich ein auf das „Experiment“, wie sie es nennt. Nicht ohne vorher bei schon länger in der Bundesrepublik als Ärzte tätigen Landsleuten Erkundigungen einzuholen, wie es ihnen dort ergeht.