Hochwasserschutz verlangt den Abriss von zwei Komplexen. Was das für die Nutzer bedeutet.

Garagen in Bernburger Talstadt müssen Spundwand weichen

Bernburg/MZ. - Für den Hochwasserschutz in der Talstadt werden Dutzende Garagen-Nutzer in Bernburg ihre Autoschuppen opfern müssen. Die Verwaltung informierte die Stadträte in der Vorwoche im nicht-öffentlichen Teil ihrer Sitzung über die Details der Abrisspläne.