Futter für die Wildbienen in Bernburg

Bernburg/MZ - 21 Kinder aus der Peißener Kita „Feldmäuse“ haben am Dienstag einen kleinen Ausflug nach Bernburg unternommen. Auf dem Gelände des Fördervereins Bildung und Arbeit am Krummacherring richteten sich die Augen des Nachwuchses aber zunächst auf den tollen Spielplatz mit Trampolin, Wippe und Kletterturm. Ganz hoch im Kurs standen die beiden Tretrennwagen. Die 20 Pflanzlöcher wurden zunächst nicht beachtet. Bis Frank Larisch die ganze Aufmerksamkeit der Kinder einforderte und ihnen den Hauptgrund ihrer Fahrt in die Kreisstadt nahe brachte.