Für „Goldene Henne“-Preisträger wird in Bernburg der rote Teppich ausgerollt

In der Vernissage zu Sonderschau „Hennestars - die Galerie der tollen Menschen“ erinnern die Veranstalter mit prominenten Gästen an die legendäre Helga Hahnemann.

BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka (links) begrüßt Schauspieler Jaecki Schwarz am roten Teppich vor dem Bernburger Theater.

Bernburg/MZ - Zahlreiche Schaulustige haben sich am Sonntagnachmittag vor dem Bernburger Theater versammelt. Denn vor der Eingangstreppe war der rote Teppich ausgerollt. In Limousinen rollten prominente Gäste wie Ex-Polizeiruf-110-Kommissar Jaeckie Schwarz vor. Die Eröffnungsgala zur Sonderausstellung „Hennestars - die Galerie der tollen Menschen“ brachte nicht nur wegen Victoria Herrmanns Glitzerkleid ein bisschen Glanz und Glamour nach Bernburg, wie er sonst nur in einer Großstadt zu erleben ist. Und doch wirkte die Veranstaltung bodenständig. Skisprung-Ass Jens Weißflog spazierte mit Ehefrau Doreen und der elfjährigen Tochter Greta zwischen den Zuschauern fast unbemerkt auf den roten Teppich, das Publikum kam den Showgrößen ganz nah.