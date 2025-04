Grundschule „Regenbogen“ in Bernburg

Bernburg/MZ. - Da staunten die Kinder der Klasse 1b der Regenbogen-Grundschule in Bernburg nach den Osterferien nicht schlecht: Sie wussten zwar, dass ihr Klassenraum renoviert werden soll. Wie er aber letzten Endes aussehen würde, wussten sie nicht. Daher war die Überraschung am Dienstag groß. Für die Neugestaltung verantwortlich ist Klassenlehrerin Anne Dittrich, die mit ihrem Mann und ihren Eltern den Wänden einen neuen Anstrich verpasst und den Klassenraum sowie den Raum nebenan neu gestaltet hat. Möglich wurde dies vor allem durch die Unterstützung mehrerer Unternehmen, die Dittrich zuvor angeschrieben hatte. Von den Stadtwerken, der Wohnstättengesellschaft, der Salzlandsparkasse, der Volksbank, der Wohnungsgenossenschaft und dem Salzwerk bekam sie schließlich eine positive Rückmeldung, erzählt die Klassenlehrerin dankbar, so dass das Vorhaben umgesetzt werden konnte.