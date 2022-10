Französische Bulldogge Lucy vertritt Salzlandkreis im Finale

Bernburg/MZ - Lucy hat es den Lesern von MZ und Volksstimme im Salzlandkreis angetan. Sie wählten die Französische Bulldogge zur Regionalsiegerin im landesweiten Tierfotowettbewerb. Sehr zur Freude von Halterin Rebecca Bergholz. „Ich habe viele Leute in meinem Umfeld aktiviert, für Lucy abzustimmen. Dass wir sogar gewinnen, war aber nicht absehbar“, erzählt die 24-jährige Bernburgerin. Sie und ihre Hündin stehen damit im Finale. Noch bis kommenden Sonntag, 9. Oktober, kann online unter www.mz.de/leserfoto darüber abgestimmt werden, welcher der 14 tierischen Regionalsieger Titelmodel des neuen Haustiermagazins „Charlie“ wird. „Wir würden natürlich gern gewinnen, aber die Konkurrenz ist stark“, schätzt Rebecca Bergholz ein. Neben mehreren Hunden und Katzen gehen ein Esel und eine Henne ins Rennen.

Schlafen, fressen, kuscheln

Schlafen und fressen stehen ganz oben auf der Liste von Lucys Lieblingsbeschäftigungen. „Sie ist auch sehr nähebedürftig und neugierig“, charakterisiert die junge Bernburgerin ihre treue Weggefährtin. Die 24-Jährige legte sie sich vor fünf Jahren zu, als sie die erste eigene Wohnung bezog. „Ich wollte schon immer einen Hund haben.“ Bei Ebay-Kleinanzeigen entdeckte sie bei einem Züchter einen Welpen. „Das war ein Rüde. Als ich hinfuhr, schaute mich Lucy an und ich entschied mich schnell um.“ Seitdem begleitet die Hündin Rebecca Bergholz durchs Leben. „Tagsüber ist Lucy mit ihrem besten Freund, dem Mischlingshund Lucky meiner Tante, im Modegeschäft meiner Mutter zusammen.“ Dann arbeitet ihr Frauchen als Managerin in der Arztpraxis des Vaters. Parallel absolviert die Bernburgerin ein Tourismusmanagement-Fernstudium an der Internationalen Hochschule. Denn ihr Lebenstraum ist, einmal ein eigenes Reisebüro zu eröffnen. „Das war vor Corona. So ganz krisensicher ist das ja nicht“, zweifelt die junge Frau mittlerweile an ihren Plänen. „Ich organisiere gern.“ Sie kann sich also auch in einer anderen Branche einen Job mit diesem Anforderungsprofil vorstellen. Jetzt steht für die Bernburgerin aber erst einmal die Bachelor-Arbeit an.

Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren

Mit Lucy unternehmen Rebecca Bergholz und ihr Freund Julian Hayer so häufig wie möglich kurze Spaziergänge zur Mobilisation. Denn die Hündin ist nicht ganz gesund. Vor zwei Jahren erlitt sie einen Bandscheibenvorfall. „Sie konnte plötzlich nicht mehr sitzen und gehen“, erinnert sich ihre Besitzerin, die erst zum tierärztlichen Notdienst und dann noch am selben Abend in die Erfurter Tierklinik fuhr. „Der Arzt dort riet zur sofortigen Operation, sonst wäre Lucy für immer an den Hinterläufen gelähmt geblieben.“ Die Monate nach der OP seien schwierig gewesen für die Hündin. „Sie konnte nicht allein pullern, wir mussten manuell nachhelfen“, berichtet Rebecca Bergholz. Erst Unterwasser-Gangtraining bei einer Tierphysiotherapie habe dann die erhofften Fortschritte bei der Genesung gebracht. „Jetzt gehen wir noch einmal im Jahr zur Kontrolle, ob alles in Ordnung ist“, sagt die Bernburgerin und ist glücklich, dass es Lucy wieder gut geht.