Folgen nach Gewitter: Feuer bricht nach Blitzeinschlag in Einfamilienhaus in Wohlsdorf aus

28 Retter von drei Feuerwehren kämpfen in Wohlsdorf gegen die Flammen. Wie man sich als Hausbesitzer für solch einen Fall schützen kann.

Ein Blitzeinschlag hat in einem Einfamilienhaus in Wohlsdorf einen Brand verursacht.

Wohlsdorf/MZ - Das in der Nacht zum Montag über die Region Bernburg gezogene Gewitter brachte nicht nur Abkühlung, sondern in Wohlsdorf auch einen Großeinsatz der Feuerwehr. „In einem Einfamilienhaus schlug der Blitz ein und verursachte ein Feuer unter dem Dach“, sagte Einsatzleiter Jens Hartmann von der Feuerwehr Biendorf/Wohlsdorf. Glücklicherweise kam bei dem Brand niemand zu schaden. Die Bewohnerin des Hauses hatte den Blitzeinschlag bemerkt und alarmierte sofort die Retter. Nur sechs Minuten später waren die ersten der insgesamt 28 Löschkräfte aus Biendorf/Wohlsdorf, Bernburg und Poley vor Ort und begannen von innen den Brand unter dem Dach zu löschen. „Die Familie hatte Glück im Unglück. Wir konnten durch das schnelle Eingreifen verhindern, dass sich das Feuer auf das gesamte Haus ausbreitet“, sagte Hartmann. Auch der durch das Löschen entstandene Wasserschaden konnte in Grenzen gehalten werden.