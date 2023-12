Wohnraum für Asylsuchende Flüchtlinge ziehen in ehemalige Berufsschule in Bernburg - was wird aus Block am Teichweg?

Der Landkreis sucht weiter fieberhaft nach Wohnraum für die anhaltend hohe Zahl an Asylsuchenden. Das Gebäude der ehemaligen Berufsschule in Roschwitz in Bernburg wurde reaktiviert – aber was wird aus dem Block am Teichweg?