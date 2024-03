Was es mit der tanzenden Premiere am Freitagnachmittag mitten in Bernburg auf sich hat.

Bernburg/MZ. - In Washington gab es die Aktion bereits und auch am Brandenburger Tor in Berlin. Nun ist „One Billion Rising“ auch in Bernburg angekommen und die Einwohner der Stadt dürfen am Freitagnachmittag, 8. März, ab 16 Uhr auf einen Flashmob im Herzen der Stadt gespannt sein.

Dabei handelt es sich um einen scheinbar plötzlichen Menschenauflauf auf einem öffentlichen Platz, bei dem auf einmal die Menschen ungewöhnliche Dinge tun. In Bernburg wird es ein Tanz sein, zu dem jeder eingeladen ist. „Er ist nicht nur für Frauen gedacht. Auch Männer, Kinder, Jugendliche können alle mitmachen, wenn ihnen die Message wichtig ist“, sagt Luisa Liebefinke, verantwortlich für das Projekt Demokratie leben bei der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis in Bernburg.

Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen

Konkret soll die Aktion ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen. Unterstützt wird Liebefinke dabei auch von den Tänzerinnen der Bernburger Dance Collection. Zahlreiche Tänzerinnen haben sich dazu angekündigt und wollen die Teilnehmer beim Einstudieren der Choreografie unterstützen.

Vereine haben sich angekündigt

Anschließend soll der Tanz gegen 17 Uhr mit allen gemeinsam an der Steinbühne am unteren Karlsplatz aufgeführt werden, kündigt Liebefinke an. Wie viele Menschen sich an dem Flashmob beteiligen? Das kann Liebefinke noch nicht sagen. Es hätten sich jedoch schon mehrere Vereine aus der Stadt angekündigt, die die Aktion unterstützen möchten. Darum sagt sie: „Ich denke, da werden schon einige Leute zusammenkommen.“