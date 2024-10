Seit mehr als 20 Jahren steigt am ersten Samstag im Oktober das Erntedankfest in Garsena. Welche Überraschungen dieses Mal auf die Besucher warten.

Garsena/MZ - Rechtzeitig ist Karl-Friedrich Schöning mit seiner Frau Petra wieder aus dem Teneriffa-Urlaub zurückgekehrt. Denn dem ehemaligen Bürgermeister von Golbitz und Garsena liegt es sehr am Herzen, diese Tradition des Erntedankfestes weiterhin fortzusetzen. Seit mehr als 20 Jahren findet an jedem ersten Samstag im Oktober das Erntedankfest in Garsena statt. Es wird um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche eröffnet, die nur einen Steinwurf vom Freigut entfernt liegt. Pfarrer Karsten Müller aus Wettin wird die Predigt halten.