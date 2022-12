Feier in der Gaststätte „Zur Laube“ kurz vor Heiligabend

Doris Koppehl (von rechts), Antje Lindemann und Jörg Wünsche lassen ihre Glöckchen erklingen und schon reicht Juline Hoffmann (links) ein Getränk auf Kosten des Hauses über den Tresen. Der Klingelabend in der Gaststätte „Zur Laube“ in Plötzkau erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit.

Plötzkau/MZ - Klingelingeling. Alle paar Minuten ertönt am Abend des 23. Dezember ein neues Glöckchen in der Plötzkauer Gaststätte „Zur Laube“. Familie Seidel, Inhaber des Lokales, hat zum traditionellen „Klingelabend“ eingeladen. Und die Stammgäste wissen Bescheid. Sie haben alle ihr kleines Glöckchen in der Tasche und lassen es am Tresen bei ihrer Ankunft ertönen. Das ist dann das Signal für Juline Hoffmann. Sie greift zur Tasse oder zum Glas und schenkt ein Gratisgetränk nach Wahl aus. Das erste Getränk geht nämlich auf Kosten des Hauses.