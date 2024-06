Eine Woche früher als sonst: Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum 24. Mal statt, und zwar am 24. August. Was die Besucher erwartet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Strenzfeld/MZ. - Historische Technik, Tiere, regionale Produkte: Das Historische Erntefest lockt jedes Jahr Tausende Besucher nach Strenzfeld. „Es ist immer wieder eine schöne Gelegenheit für die Besucher, sich zu treffen“, weiß Sabine Thalmann, die Verwaltungsleiterin der Hochschule Anhalt, die das Fest zusammen mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau organisiert. Auch in diesem Jahr wird es wieder auf dem Gutshof des Internationalen Pflanzenbauzentrums veranstaltet - aber nicht gewohnt am letzten August-Wochenende, sondern bereits eine Woche zuvor. „Das 24. Erntefest wird am Samstag, 24. August, stattfinden“, informiert Sabine Thalmann in einem Pressegespräch.