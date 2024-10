Bernburg/MZ. - Der Aufbau dieser Bernburger Neuheit ist in den zurückliegenden Tagen nicht unbemerkt geblieben. Mitten in Bernburgs Fußgängerzone ist am Montag ein neuer Imbiss unter dem Namen „City-Baguette“ eröffnet worden. Künftig kann man sich sein warmes und frisch belegtes Mittagessen von Anja Kutzner und ihrem Team aus der „Luke“ servieren lassen. „Solch ein Angebot gibt es noch nicht in Bernburg, es ist ähnlich aufgebaut wie bei Subway“, sagt die 52-Jährige.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.