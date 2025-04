Mehr als ein halbes Jahrhundert hat es in Könnern keine Störche gegeben - bis zum vergangenen Jahr. Nun sind die Adebare aus ihrem Winterquartier in das Nest auf der „Alten Brennerei“ zurückgekehrt.

Könnern/MZ - Diese Nachricht ging im vergangenen Frühjahr wie ein Lauffeuer durch Könnern: Erstmals seit vielen Jahrzehnten hatte sich ein Weißstorchpaar in der Stadt angesiedelt. Damals wurde Bauhof-Leiter Peter Mausolf von seinem Sohn Nicolas auf die neuen Gäste aufmerksam gemacht. Auch Peter Sander, der seit 1961 in Könnern lebt, fiel vor knapp zwölf Monaten aus allen Wolken. „Einen Storch habe ich hier wirklich noch nie gesehen. Dieses Ereignis wird in unserer Chronik auf jeden Fall festgehalten. Und mir ist bisher auch nicht zu Ohren gekommen, dass überhaupt schon jemals ein Storchenpaar in Könnern Quartier bezogen hat“, so das Könneraner Urgestein.