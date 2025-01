Neuborna/MZ. - Der Vorsitzende der SG Neuborna, Frank Krella, begrüßte am zweiten Tag des neuen Jahres acht Teams, die Schiedsrichter und das Publikum zur 39. Auflage des traditionellen Neujahrsturniers im Hallenfußball seines Vereins in der Bernburger Bruno-Hinz-Halle. Unter den Mannschaften befand sich auch das Repräsentationsteam der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung, Schulle & Friends, unter der Leitung des 34-jährigen Bernburgers Sebastian Schulz. Er ist der Initiator von vielen Spendenaktionen seit 2017 für die genannte Forschungsförderung. Bei seiner Ansprache zu Beginn des Neujahrsturniers hob er hervor, dass im Jahr 2024 durch die Mitwirkung vieler treuer Sponsoren und von ihm selbst initiierte Aktionen ein Betrag von 80.553,98 Euro gesammelt wurde, mehr als das Doppelte als 2023. Mit diesem Turnier begann in diesem Jahr der nächste Spenden-Marathon.

