Entsteht Miniaturpark mit Burgen Anhalts auf der Töpferwiese von Bernburg?

Bernburg/MZ - In einem sind sich die Stadträte einig: Die Töpferwiese am Bernburger Saaleufer soll schöner werden. Dementsprechend fiel auch die Abstimmung bei der jüngsten Stadtratssitzung aus, bei der der Grundsatzbeschluss gefällt wurde, dass die Verwaltung im Rahmen der touristischen Erschließung der Töpferwiese die ausgearbeiteten Ideen der CDU-Fraktion bei der konzeptionellen Planung in den Abwägungsprozess einbeziehen soll und gegebenenfalls auch an den Fachplaner weiterreicht.