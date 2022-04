Ende der Maskenpflicht in Bernburg: So reagieren Händler und Kunden

Das Ende der Maskenpflicht in Geschäften stößt bei Kunden und Händlern in Bernburg auf ein geteiltes Echo. Warum einige Läden nun auf einen Umsatzschub hoffen.

Einkaufen „oben ohne“: In den meisten Geschäften müssen Kunden keine Maske mehr tragen - viele empfinden das als Erleichterung.

Bernburg/MZ - Die 30-jährige Julia stöbert in einem Ständer mit Kinderpullovern. Im Bekleidungsgeschäft hier am Bernburger Karlsplatz zieht sie die Luft durch die Nase. Es ist das erste Mal seit knapp zwei Jahren, dass die Bernburgerin wieder ohne Stoff vor dem Gesicht einkaufen geht. Für die junge Frau ein ungewohntes Gefühl: „Es ist komisch“, sagt sie. Doch für sie als Brillenträgerin sei das eine Erleichterung. „Die Brille ist sonst immer beschlagen, in vielen Läden ist es außerdem stickig.“ Nun hat sie die Wahl: Maske aufsetzen - oder nicht.