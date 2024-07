Brand in der Waltherstraße Einsatz für Polizei und Feuerwehr: Moped brennt in Bernburg vollständig ab

Polizei und Feuerwehr mussten in Bernburg am Sonnabend zu einem Einsatz Richtung Waltherstraße ausrücken. Ein Moped war vermutlich durch technischen Defekt in Brand geraten.