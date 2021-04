Einige Firmen sind schon längst am Ball

Unternehmen in der Region bieten ihren Mitarbeitern auch ohne Regierungsbeschluss Tests an. Warum den Betrieben das wichtig ist.

Bernburg/Nienburg/Alsleben - Die Handwerkskammer Halle wehrt sich vehement und spricht davon, dass viele kleine Betriebe mit den von der Bundesregierung beschlossenen verpflichtenden Corona-Tests und den darauf entstehenden Kosten überfordert sind. Es wird befürchtet, dass mit der Testpflicht die finanziellen Coronafolgen noch drastischer werden. Und auch in Unternehmerverbänden wird darauf hingewiesen, dass dieser Beschluss an der Realität vorbeigeht. Es wird beispielsweise davon gesprochen, dass etliche Firmen ihre Rücklagen in den letzten Monaten aufgebraucht haben, unter anderem weil sie massiv in Hygiene- und Digitalisierungsmaßnahmen investiert haben. Doch wie stellt sich die Situation in der Region dar?

Ein Hygienekonzept seit Pandemiebeginn erstellt

Bei K+S Minerals and Agriculture GmbH in Bernburg wird jedem Mitarbeiter seit Anfang April einmal pro Woche ein Schnelltest angeboten. „Wir haben damit unser Hygienekonzept noch einmal erweitert und dem Beschluss in Eigeninitiative vorgegriffen“, erklärt K+S-Pressesprecher Ulrich Göbel. Dies völlig unvoreingenommen, weil das Unternehmen Wert darauf lege, dass die Mitarbeiter geschützt werden. „Uns liegt im Interesse der Sicherung der betrieblichen Abläufe und in der Verantwortung für die Mitarbeiter viel daran, so wenige wie möglich Ausfälle zu verzeichnen oder Einschränkungen zu erleben“, stellt Ulrich Göbel klar. K+S werde sich auch künftig dieser Verantwortung stellen und die Maßnahmen immer wieder den Erfordernissen anpassen.

Schon seit Pandemie-Beginn haben die Salzwerker ein Hygienekonzept erstellt, welches geholfen hat, bisher gut durch die Krise zu kommen. So wurden beispielsweise die betrieblichen Abläufe, unter anderem beim Schichtwechsel oder den Ein- und Ausfahrten in den Schacht, umgestellt, um Kontakte zu minimieren und Abstandsregeln zu wahren. Für das Unternehmen war es auch eine Selbstverständlichkeit, die Mitarbeiter zunächst mit Mund-Nasen-Schutz zu versorgen und später medizinische Masken zur Verfügung zu stellen. „Wir haben uns immer mit allen Dingen rechtzeitig und ausreichend eingedeckt“, weiß Ulrich Göbel. Das Unternehmen lässt sich diese Vorsorge eine Summe im sechsstelligen Bereich kosten.

„Wir wünschen allen Kollegen, die betroffen sind, dass sie gut durch diese Zeit kommen“

Die zusätzlichen Kosten werden auch in der Exte GmbH in Nienburg nicht gescheut. Hier haben die 230 Mitarbeiter bereits seit vier Wochen die Möglichkeit, sich wöchentlich zu testen. Und nicht nur das: Sollte der Inzidenzwert im Salzlandkreis nach oben schnellen, will die Firma noch mehr Tests durchführen. „Wir haben uns gefreut, dass dieses Angebot von den Mitarbeitern größtenteils sehr gut angenommen wird“, erklärt Exte-Personalleiterin Anja Hamblyn.

Das Unternehmen bietet im Rahmen seines Hygienekonzeptes auch zusätzliche Testungen an, wenn Mitarbeiter unter anderem in Kundengesprächen waren oder Lehrlinge von der außerbetrieblichen Ausbildung zurückkehren. Trotz dieser Maßnahmen sind die Nienburger nicht von Krankheitsfällen, wenn auch nicht betrieblich bedingt, verschont geblieben. „Wir wünschen allen Kollegen, die betroffen sind, dass sie gut durch diese Zeit kommen“, so Anja Hamblyn.

„Unser Ziel ist es, dann im Unternehmen die Impfungen zentral anzubieten“

Einen anderen Weg möchte man in der Saalemühle+Dresdnermühle Alsleben beschreiten. Die 160 Mitarbeiter sollen das Testzentrum, welches in dieser Woche in Alsleben eröffnet werden soll, nutzen. „Es macht Sinn, zu wissen, ob man sich nicht angesteckt, bevor man auf Arbeit geht“, ist Prokuristin Angelika Köller überzeugt. Wie das organisatorisch abgesichert werden kann, soll mit den Testzentrumverantwortlichen besprochen werden.

Ansonsten setzt man in Alsleben seit Pandemiebeginn auf ein strenges Hygienekonzept - von der Maskenpflicht, über tägliche Desinfektionsmaßnahmen bis hin zu Abstandsregelungen. Und in der Saalemühle denkt man schon ein Stück weiter. „Wir werden demnächst Listen auslegen und das Impfinteresse unserer Mitarbeiter ausloten. Unser Ziel ist es, dann im Unternehmen die Impfungen zentral anzubieten“, kündigt Angelika Köller an. (mz/val)