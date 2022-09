Eine Drehleiter unterm Weihnachtsbaum

Bernburg/MZ - Es kommt nicht gerade häufig vor, dass Kommunen Inventar der Feuerwehren verkaufen. Meist geht es darum, Neues oder Ersatz für die Arbeit der Einsatzkräfte anzuschaffen. Doch in Bernburg scheint das anders zu sein. Unter dem Stichwort „Neuigkeiten“ bietet die Stadt Bernburg auf ihrer Homepage ab sofort eine Drehleiter 23-12 Camiva auf Mercedes-Benz-Fahrgestell zum Verkauf an − also genau das Richtige für den Feuerwehrfan unterm Weihnachtsbaum.

