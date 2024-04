Bernburg/MZ. - Schon zweimal hatte das Pärchen aus Bernburg in der Schwangerschaft ein Kind verloren. Umso mehr freuten sich Stefanie Glöckner und Christian Landgrabe diesmal auf die Geburt ihres Kindes. Anfang Mai sollte es soweit sein, im nächsten Jahr Hochzeit gefeiert werden. Doch der vergangene Freitag änderte alles.

Kaiserschnitt rettet Baby

Der 37-Jährigen ging es morgens schlecht, ihr Verlobter rief sofort den Krankenwagen. Nach der Einlieferung ins Ameos-Klinikum Aschersleben und der späteren Verlegung in die Magdeburger Frauenklinik verlor die Hochschwangere am Abend das Bewusstsein. Die Ärzte konnten mit einem Kaiserschnitt das Baby retten, kämpften aber vergebens um das Leben der Mutter. Der große Traum, Wunschkind Julian Dean als Eltern gemeinsam aufwachsen zu sehen, platzte jäh. Plötzlich ist Christian Landgrabe alleinerziehender Vater. Dieser Schicksalsschlag lässt niemanden in seinem Umfeld kalt. Marco und Josi Schrödl haben für ihren Arbeitskollegen im Serumwerk eine Spendensammlung auf der Internetplattform gofund.me initiiert.

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Stefanie Glöckner und Christian Landgrabe freuten sich sehr auf ihr erstes gemeinsames Kind. (Foto: Josi Schrödl)

„Nun ist unser Freund Christian mit Julian Dean allein. Aber wir wissen, er wird es schaffen und Julian Dean ein toller Vater sein und ihm ein liebevolles Zuhause geben. Christian ist ein ganz toller, freundlicher und rücksichtsvoller Mensch. Neben seinem tragischen Verlust und Schmerz plagen ihn nun noch zusätzlich finanzielle Sorgen. Er wird die Elternzeit in Anspruch nehmen und damit beruflich erstmal aussetzen“, sagt Marco Schrödl. Darum baten er und seine Frau um Spenden, „damit wir ihm eine Last nehmen können. Jeder einzelne Euro zählt!“ Von der Resonanz auf diesen Aufruf ist das Ehepaar Schrödl überwältigt. Seit dem Start der Kampagne am Dienstag gingen bis zum Freitagnachmittag rund 21.500 Euro ein. 737 Menschen spendeten jeweils bis zu 500 Euro. „Wir sind geflasht, damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt Marco Schrödl dankbar.

Wir Serumwerker unterstützen Christian und stehen alle hinter ihm. Claudia Ortmann

Seit fast sechs Jahren gingen Stefanie Glöckner und Christian Landgrabe gemeinsam durchs Leben. Später folgte die Bernburgerin ihrem Partner auch beruflich, fing ebenfalls im Serumwerk an. Dort ist die Bestürzung in der Belegschaft groß. „Es gibt eine sagenhafte Spendenbereitschaft, von ehemaligen Mitarbeitern bis zu den Azubis“, sagt Personalleiterin Claudia Ortmann. „Wir Serumwerker unterstützen Christian und stehen alle hinter ihm.“

Schweigeminute vor dem Fußball-Training

Auch im Kreise seiner Fußballfreunde beim SV Einheit Bernburg ist die Betroffenheit groß. Am Montagabend gedachten die Altherrenkicker vor Trainingsbeginn mit einer Schweigeminute der verstorbenen Lebensgefährtin ihres „Landis“. Wie seine Arbeitskollegen sammeln sie ebenfalls Geld, damit sich der alleinerziehende Vater in naher Zukunft keine finanziellen Sorgen machen muss.

Julian Dean darf am Montag nach Hause

Am Montag darf Christian Landgrabe seinen Sohn aus der Klinik zu sich nach Hause holen. „Er ist wohlauf und ganz agil.“ Seine Mutter wird den alleinerziehenden Vater bei der Betreuung des Babys aktiv unterstützen.

Wer sich an der Spendensammlung beteiligen möchte, klickt https:// www.gofundme. com/f/tod-der-mama-julian-dean-und-sein-papa-brauchen-hilfe.