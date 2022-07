Ein Abschied mit Selfies und japanischen Zitaten in Bernburg

Bernburg/MZ - Der Saal im Bernburger Kurhaus ist randgefüllt. Es ertönt die Hymne vom Gymnasium Carolinum. Danach folgt der Einmarsch der Schüler, die ihr Abitur erfolgreich abgeschlossen haben. 73 sind es an der Zahl, die am Freitagnachmittag ihr Zeugnis für einen erfolgreichen Schulabschluss der zwölften Klasse am Gymnasium Carolinum erhalten haben. Zwei Absolventen stachen mit ihren guten Leistungen heraus. Eric Binnebößel und Martin Straube erreichten den Bestwert von 1,0 in der Notenwertung. Bei der feierlichen Zeremonie waren neben den Tutoren etliche Elternteile und Verwandte der Absolventen erschienen.

