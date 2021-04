Ehrennadel für Susanne Kopp-Sievers

Bernburg - Die langjährige Geschäftsführerin des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt, Susanne Kopp-Sievers, wurde in Magdeburg mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Überreicht wurde ihr die Auszeichnung von Staats- und Kulturminister Rainer Robra. Susanne Kopp-Sievers hat einen Großteil ihres Berufsleben in Bernburg verbracht, wo die Geschäftsstelle des Museumsverbandes ihren Sitz hat. Mit dieser Auszeichnung wurden vor allem die großen Verdienste Kopp-Sievers um die Museums- und Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt gewürdigt.

Robra sagte in seiner Laudatio: „Vor allem dank Ihrer Arbeit verfügt der Museumsverband Sachsen-Anhalt heute über ein großes nationales Ansehen. Sie haben weit über das normale Maß hinaus die Interessen des Museumsverbandes vertreten, eigene Impulse gesetzt und ihm so deutschlandweit Gehör verschafft. Die Museumslandschaft in unserem Bundesland wurde von Ihnen nachhaltig geprägt. Unter Ihrer Ägide ist der Museumsverband Sachsen-Anhalt zu einem wichtigen und unverzichtbaren Ansprechpartner für viele Kulturinstitutionen in unserem Land geworden.“

Susanne Kopp-Sievers wurde 1957 in Hamm/Westfalen geboren. Sie studierte in Kiel Nordische Philologie, Geschichte und Volkskunde. Das Studium schloss sie mit der Magisterprüfung ab. Im Anschluss an ihre universitäre Ausbildung war sie unter anderem Museumspädagogin in Helmstedt und Archivarin in Uchte. Von 1994 bis Ende 2020 war sie Geschäftsführerin des Verbandes. (mz)