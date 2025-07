Ein brennendes Elektro-Auto hat die Einsatzkräfte der Feuerwehren Nienburg und Neugattersleben am Donnerstag drei Stunden lang beschäftigt. Was bisher bekannt ist.

An der Brückenstraße in Nienburg brannte am Donnerstagvormittag ein Elektroauto aus.

Nienburg/MZ. - In der Brückenstraße/Ecke Jürgensberg in Nienburg ist am Donnerstagmorgen gegen 10.40 Uhr ein Elektro-Auto während der Fahrt in Brand geraten. Die Feuerwehren Nienburg und Neugattersleben wurden von der Leitstelle des Salzlandkreises mit dem Hinweis, dass es sich um ein E-Auto handele, alarmiert.