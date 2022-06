Drei Städte in Sachsen-Anhalt klagen gegen Zensus-Gesetz

Bernburg/MZ - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt sind unzufrieden mit der Kostenerstattung für die Volkszählung durch das Land. Unter Federführung des Städte- und Gemeindebundes sollen Merseburg, Sangerhausen und Haldensleben deshalb als Beschwerdeführer in dem Streitverfahren vor dem Landesverfassungsgericht auftreten. Als Ersatzkandidat stünde Bernburg bereit. Mit hauchdünner Mehrheit von 17:15-Stimmen hatte der Stadtrat in seiner Dezember-Sitzung grünes Licht für die Kommunalverfassungsbeschwerde gegeben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<