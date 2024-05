Mit dem Heiratsmarkt hat am Himmelfahrtstag das viertägige Fest anlässlich der 1050-Jahr-Feier in Biendorf begonnen. Wer sich bei der Show-Trauung auf der Bühne das Ja-Wort gegeben hat.

Drei Paare sagen „Ja“ beim Heiratsmarkt am Himmelfahrtstag in Biendorf

Biendorf/MZ. - Biendorfs Ortsbürgermeister Uwe Cisewski (CDU) hatte vor dem Start des Festumzuges alle Hände voll zu tun, die zahlreichen Teilnehmer zu ordnen. Kurz bevor es losging, traf noch des große Truck des BSC Biendorf ein, der sich noch einreihen musste. Kurz nach 10 Uhr startete am Himmelfahrtstag mit dem Umzug nicht nur der traditionelle Heiratsmarkt, sondern auch die 1050-Jahr-Feier des Bernburger Ortsteiles. Mit dabei waren auch Gäste aus dem hohen Norden. Elf Besucher aus Biendorf bei Rostock waren am Donnerstag früh um 4 Uhr zu Hause losgefahren, um pünktlich zum Festbeginn in ihrer neuen Partnergemeinde einzutreffen. Angeführt von Biendorfs Ortsbürgermeisterin Peggy Freyler nahmen sie natürlich auch am Festumzug teil. Im Rahmen des Heiratsmarktes erfüllten sie darüber hinaus eine weitere wichtige Funktion. Bis kurz vor Beginn der Feierlichkeiten hatte Uwe Cisewski zwar schon zwei Kinder-Brautpaare, die sich bei der Showtrauung das Ja-Wort geben wollten, doch ein erwachsenes Brautpaar wollte sich in diesem Jahr partout nicht finden lassen. Die Biendorfer aus Mecklenburg-Vorpommern sprangen in die Bresche. Kati und Stefan Gabbert, die auch im richtigen Leben verheiratet sind, sagten unter dem Applaus des voll besetzten Festzeltes noch einmal „Ja“ zueinander.