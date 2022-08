Dispatcher der Stadtwerke Bernburg haben im Leitstand wachen Blick zu jeder Zeit

Bernburg/MZ - Zwei Kurzschlüsse im Mittelspannungsnetz der Bernburger Stadtwerke hatten an einem Samstagabend vor sieben Wochen weite Teile der Talstadt in Dunkelheit gehüllt. Eine aufwendige Fehlersuche folgte. Die letzten Haushalte hatten erst nach 24 Stunden wieder Strom. Die Reparaturarbeiten an der Havariestelle im Buschweg dauerten Wochen. Wie reagiert der kommunale Energieversorger auf solche Störfälle und welche Technik hilft dabei? Die MZ hat dem Leitstand auf dem Gelände des Blockheizkraftwerkes (BHKW) in Friedenshall einen Besuch abgestattet.