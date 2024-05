Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/Nienburg/MZ. - Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Wochenende vor extremem Regen, unter anderem auch in Mitteldeutschland. Das hat auch Auswirkungen auf die Veranstaltungen in und um Bernburg. Während beim Bernburger Stadt- und Rosenfest laut Jens Meißner vom Bernburger Stadtmarketing vorerst keine Veranstaltungspunkte abgesagt werden und alles wie geplant stattfinden soll, sieht es in Nienburg schon etwas anders aus.