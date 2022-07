Diebesduo wird in Güsten beim Einbruch auf frischer Tat ertappt

Bernburg/MZ/CRO - Die Verlesung der Erklärung seines Mandanten hörte sich fast so an wie eine Geschichte aus „Die Märchen aus 1001 Nacht“. „Mein Klient hat den Angeklagten erst am 23. Mai 2020 zufällig auf einer Party in Güsten kennengelernt und ist dann mitgegangen, um ihm zu helfen. Er hat aber nur zugesehen und nicht aktiv eingegriffen“, erklärte Rechtsanwalt Hartmut Pawlitzki.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<