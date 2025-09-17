Nach ihrem Zwangsabstieg ist die American-Football-Mannschaft „Salzland Racoons“ motivierter denn je und personell gut aufgestellt. Was die Bellebener sich vorgenommen haben.

Die Waschbären sind zurück - das haben sich Salzland Racoons vorgenommen

Die American-Football-Mannschaft „Salzland Racoons“ in Aktion. Wide Receiver Sebastian Tittmann (am Ball) wird von Victor Latzel (links mit der Nummer 46) und Eric von Ramin (Nummer 59) abgeschirmt.

Belleben/mz. - Vor einem Jahr waren sie in die Bedeutungslosigkeit abgetaucht. Nach dem provozierten Spielabbruch in Chemnitz mussten die American Footballer der Salzland Racoons (Waschbären), die damals in der vierten Liga spielten, laut Reglement in die sechste Liga zwangsabsteigen.