American Football Die Waschbären sind zurück - das haben sich Salzland Racoons vorgenommen
Nach ihrem Zwangsabstieg ist die American-Football-Mannschaft „Salzland Racoons“ motivierter denn je und personell gut aufgestellt. Was die Bellebener sich vorgenommen haben.
17.09.2025, 09:53
Belleben/mz. - Vor einem Jahr waren sie in die Bedeutungslosigkeit abgetaucht. Nach dem provozierten Spielabbruch in Chemnitz mussten die American Footballer der Salzland Racoons (Waschbären), die damals in der vierten Liga spielten, laut Reglement in die sechste Liga zwangsabsteigen.