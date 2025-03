Auch zahlreiche Veranstaltungen locken 2024 wieder viele Besucher in die Stadtbibliothek. In diesem Jahr feiert die „Nacht der Bibliotheken“ Premiere.

Bernburg/MZ. - Lieber ein Buch in Papierform oder ein E-Book? Das kommt auf die persönlichen Vorlieben an. In der Bernburger Stadtbibliothek wird beides angeboten. Die Onleihe auf heimischen Geräten ist schon lange möglich, aber nun gibt es auch E-Book-Reader zum Ausleihen. Acht Stück hat die Bibliothek über Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich „Sondervermögen Corona – Digitalisierung von öffentlichen Bibliotheken" angeschafft. Und die können von erwachsenen Nutzern jeweils für vier Wochen ausgeliehen werden. Wer noch keine Übung mit den Geräten hat, könne sich die Bedienungsweise auch von den Mitarbeitern der Bibliothek erklären lassen, sagt Bibliotheksleiterin Sandra Pohl. Nur anmelden muss man sich dafür vorher.