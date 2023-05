Bernburg/MZ - Die Stiftung Evangelische Jugendhilfe hat zum dritten Mal „Friedensengel“ gewürdigt. „Wir möchten Menschen in den Blickpunkt rücken, die sich für den Frieden engagieren und den Dialog suchen“, erläuterte Stiftungsvorsitzender Klaus Roth die Intention. Die jeweils mit 5.000 Euro dotierten Preise wurden am Freitagnachmittag in Bernburg in drei Kategorien an die Ascherslebener Schülerin Rabia Lore Ekim („Der unbekannte Friedensengel“), den Magdeburger Verein Refugium („Die beispielhafte Initiative“) sowie Kinder- und Jugendbuchautor Paul Maar („Der prominente Friedensengel“) vergeben.

