Restaurant-Eröffnung zum Neujahrsfest Deutscher Spitzenkoch feiert mit Gourmets in Vietnam das Jahr des Drachen

Der aus Alsleben stammende Andreas Knöchel arbeitet als Küchenchef in einem Hotel in der Schweiz. In seinem Urlaub kreierte der 35-Jährige fünf Gerichte in einem japanischen Thunfisch-Spezialitäten-Restaurant in Ho-Chi-Minh-Stadt. Welche Promis zum Probieren vorbeischauten.