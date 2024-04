Drittligist SV Anhalt Bernburg hat mit einem Derbysieg beim HC Burgenland weitere wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Was die eigenen Fans beim Auswätsspiel damit zu tun hatten.

Neun Treffer erzielte Nico Richter beim Auswärtserfolg des SV Anhalt Bernburg im Drittliga-Derby in Hohenmölsen.

Hohenmölsen. - Das rettende Ufer ist nur noch wenige Meter entfernt, das Abstiegsgespenst so gut wie verjagt. Die Handballer des SV Anhalt Bernburg haben ihr Gastspiel in der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen beim direkten Konkurrenten HC Burgenland mit 31:27 (16:14) gewonnen und sind auf den elften Platz geklettert.

Durch den dritten Sieg in Folge haben die Schwarz-Gelben ihren Vorsprung auf die Abstiegszone auf sechs Punkte ausgebaut. Außerdem hat der SV Anhalt in den Duellen mit den direkten Konkurrenten TSV Burgdorf II, HSV Insel Usedom und HC Burgenland die Nase vorn.

Martin Ostermann dankt den Bernburger Fans

„Wir haben auch dank der Unterstützung unserer Fans zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Sie haben uns Rückenwind gegeben. Alle Spieler haben ihren Job gemacht. Der Teamspirit hat gestimmt. Jeder wusste, worum es ging“, freute sich Trainer Martin Ostermann über den achten Erfolg in dieser Saison.

Nur in den ersten elf Minuten war es im Bernburger Fanblock, der ein Viertel der Halle besetzte, etwas leiser. Die Gastgeber führten mit 6:4. Doch mit vier Toren in Folge leiteten die Gäste innerhalb von vier Minuten die Wende ein und behaupteten den Zwei-Tore-Vorsprung bis zur Pause.

Ausfall von Niklas Friedrich verkraftet

Doch zu Beginn der zweiten Halbzeit fiel bei den Bernburgern mit Niklas Friedrich ein Leistungsträger aus. Für ihn sprang Tim Ehmke in die Bresche, der vier Tore zum Erfolg beisteuerte. „Christian Herz und Christian Froschauer haben dann im Innenblock sehr gut verteidigt. Die Defensivleistung hat generell gestimmt“, lobte der Bernburger Coach das Engagement seiner Schützlinge bei der Abwehrarbeit.

Außerdem erwies sich Keeper Julian Ohm erneut als glänzender Rückhalt, der mit seinen Paraden den gegnerischen Schützen den Nerv zog. So konnten die Bernburger auch dank der neun Treffer von Rechtsaußen Nico Richter, vier davon von der halbrechten Rückraumposition, bis zur 40. Minute auf 22:17 davonziehen. Näher als auf drei Tore konnten die Burgenländer anschließend den Rückstand nicht mehr verkürzen.

Präsiden Volker Herbst lobt die Teamleistung

„Ich hatte in der Schlussphase nie das Gefühl, dass es noch schiefgehen könnte. Wir haben von allen Positionen Torgefahr ausgestrahlt. Marc Kwoczalla hat auch aus schwierigen Winkeln von Linksaußen getroffen. Es war eine überragende Mannschaftsleistung, die von den vielen mitgereisten Anhalt-Fans honoriert worden ist“, lautete das Fazit von Vereins-Präsident Volker Herbst, der in der Glückauf-Sporthalle selbst auf der Tribüne saß.

Der sportliche Aufwind des Teams durch die letzten drei Erfolge könnte auch dem Vorstand die Arbeit etwas erleichtern. Noch ist kein Nachfolger für den scheidenden Trainer Martin Ostermann in Sicht. Doch zumindest kann von einem Verbleib in der dritten Liga ausgegangen werden. Ein Fakt, der die Trainersuche erleichtern könnte.