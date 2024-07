Henning Kersten (links) und Matthias Zötzl vom IDK in Halle haben Putzmusterflächen an der Westfassade des Kirchturms untersucht.

Könnern/MZ - Langsam kommt Bewegung in die ganze Angelegenheit. Kürzlich stand für einen Tag ein Gerüst am Turm der Könneraner Kirche St. Wenzel. Nicht ohne Grund, denn der Zahn der Zeit nagt am Gemäuer. Sonne, Wind, Wasser und Eis haben in den vergangenen Jahrhunderten ganze Arbeit geleistet. Besonders am Kirchturm, der aus rotem Saalesandstein aus der Region vor mehr als 500 Jahren erbaut worden ist und damit noch älter ist als das Kirchenschiff, das erst später direkt an den Turm angebaut wurde.