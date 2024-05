Countrysänger Jens Dammann aus Aschersleben steht am Samstag, 11. Mai, bei der 1050-Jahr-Feier in Biendorf auf der Bühne. Wie er zur Musik gekommen ist.

Biendorf/MZ. - Der große Durchbruch gelang Country-Sänger Jens Dammann mit seinem Titel „Auch Cowboys werden älter“. Das war im Jahr 2018. Mit dem Lied errang er sogar den zweiten Platz als bester deutscher Countrysong beim renommierten Wettbewerb um den Deutschen Rock- und Pop-Preis. Und nicht nur in Deutschland ist der Song auf Countrysendern zu hören gewesen. Sogar in den USA machte „Auch Cowboys werden älter“ Furore. „In der Gegend um Denver (Colorado) ist der Song rauf und runter gespielt worden und im Radio gelaufen“, erzählt der 66-jährige Musiker aus Aschersleben.

Schülerband in Westerhausen

Seit vielen Jahren ist der sympathische Countrysänger landauf, landab mit seiner Gitarre unterwegs und unterhält das Publikum sowohl mit eigenen Liedern als auch mit Songs, die fast jeder kennt. Das nächste Mal steht er bei der 1050-Jahr-Feier in Biendorf auf der Bühne am Festplatz am Alten Turm. Am Samstag, 11. Mai, wird er ab 17 Uhr Country- und Western-Atmosphäre verbreiten. Angefangen mit der Musik hat Jens Dammann im Jahr 1973 in einer Schülerband namens „Monster“ in Westerhausen, wo er aufgewachsen ist. „Mein Kumpel konnte damals drei Griffe auf der Gitarre und die Mädels haben einen langen Hals nach ihm gemacht. Das wollte ich auch“, erinnert er sich lachend. Lieder von den Beatles, den Stones oder von CCR waren in ihrem Repertoire. „Eine Musikschule wie heute gab es damals nicht. Klassischen Gitarrenunterricht hätte ich vielleicht nehmen können, aber wir wollten damals einfach nur Rock spielen“, sagt er. „Also haben wir uns alles mehr oder weniger selbst beigebracht.“

Country-Boom nach der Wende

Bis zur Wende war es fast unmöglich, Countrymusik zu spielen. „Cowboys und Western waren doch der Inbegriff des US-Imperialismus“, sagt Jens Dammann. Nach 1990 änderte sich das schlagartig. Es gab einen regelrechten Country-Boom. Country-Clubs und Line-Dancer schossen wie Pilze aus dem Boden. Der Bedarf an entsprechender Musik war riesig. Jens Dammann spielte in einer Dreierband und war fast jedes Wochenende unterwegs. Freizeit war ein Fremdwort. Proben- und Auftrittstermine ließen sich kaum noch unter einen Hut bringen. Im Jahr 2010 entschloss er sich, etwas Eigenes zu machen und Solo aufzutreten. Mit Erfolg. Im Jahr 2021 ist zum Beispiel sein Song „Der kleine Mann“ auf einen Schlag in gleich drei Kategorien mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis geehrt worden.

In Biendorf wird er am Samstag zahlreiche seiner eigenen Songs wie „Knallenge Jeans“, „Leder und Benzin“ oder „Auch Cowboys werden älter“ zum Besten geben, aber natürlich auch bekannte Ohrwürmer spielen, zu denen die Line-Dancer im Festzelt ihre einstudierten Tänze vorführen können, verspricht er.