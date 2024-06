Klosterfest der Hochschule Anhalt in Bernburg

Massome Hassani (links) und Jennifer Woelki sind Studentinnen der Hochschule Anhalt. Sie haben verschiedene Düfte kreiert und sich dabei von den Gerüchen in einem Klostergarten inspirieren lassen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Gästen, die im Rahmen des Klosterfestes am Mittwoch in der Bernburger Talstadt den großen Zeichensaal besucht haben, dürfte sofort der angenehme Geruch aufgefallen sein. Einem Duftspender entströmten angenehm würzige und entspannende Düfte. Kreiert haben sie die beiden Studentinnen der Hochschule Anhalt aus dem Fachbereich Wirtschaft, Jennifer Woelki und Massome Hassani. Bei ihrer Arbeit haben sie sich von den Gerüchen in einem Klostergarten inspirieren lassen. „Wir haben uns den Klostergarten als einen Ort der Ruhe, Entspannung und Erfrischung vorgestellt“, erklärte Massome Hassani.