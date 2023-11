Julian Ramon Steckhan arbeitet als Chemikant im Bernburger Solvay-Werk. Er war in seinem Beruf der beste Auszubildende im Kammerbezirk der IHK Halle-Dessau.

Bernburg/MZ - Nicht jeder junge Mann kann von sich behaupten, während seiner Berufsausbildung in der Toskana gewesen zu sein. Julian Ramon Steckhan schon. Der 30-Jährige hat im Bernburger Solvay-Werk eine Ausbildung zum Chemikanten absolviert. Und das mit Bravour: Die theoretische Abschlussprüfung hat er mit 1,0 gemeistert und in der Praxis 94 von 100 Punkten erreicht. Damit hat er in der Berufsausbildung als Chemikant die beste Abschlussprüfung im gesamten Kammerbezirk der IHK Halle-Dessau hingelegt.