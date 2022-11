Das traurige Ende der Wipperperle in Ilberstedt

Für Wolfgang Simm ist es ein trauriger Anblick. Kaum jemand in Ilberstedt weiß noch, dass hier einst eine der größten Mühlen an der Wipper betrieben wurde. Sein Bruder war der letzte Müller im Dorf.

Ilberstedt/MZ - Eine Mühle in Ilberstedt? Kaum noch jemand im Ort kann sich daran erinnern, dass es so etwas überhaupt gegeben hat. Nur einer weiß es ganz genau: Wolfgang Simm. Immer wieder zieht es den 82-Jährigen, der seit vielen Jahren in Kemberg bei Wittenberg lebt, in seine alte Heimat Ilberstedt zurück. Mit einem Ziel: die Mühlenstraße. Schließlich ist sie die ganze Kindheit lang sein Zuhause gewesen. „Mein Bruder Ernst Otto Simm war der letzte Müller“, erzählt er. Und sicherlich wäre die lange Müllerstradition der Familie, die über fünf Generationen währte, noch weiter gegangen – wenn nicht der Zweite Weltkrieg ausgebrochen wäre.