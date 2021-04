Das Krebsrisiko lauert unter Tage

Bernburg - Im Bernburger Salzbergwerk sind bereits vor anderthalb Jahren Nitrosamine entdeckt worden. Diese Verbindung steht unter Verdacht, stark krebserregend zu sein. Betreiber K+S hat entsprechende MZ-Informationen jetzt bestätigt. Laut Unternehmen haben sich die flüchtigen organischen Stoffe durch eine Reaktion von Ammoniakverbindungen aus den unter Tage eingelagerten Industrieabfällen und Stickstoffoxiden in der Umgebungsluft der Grube gebildet.

„Im Bereich der Steinsalzgewinnung traten überhaupt keine Nitrosamine auf“, betont Firmensprecher Ulrich Göbel, dass die Produktqualität überhaupt nicht gefährdet sei. „Unter Tage haben wir getrennte Welten.“

Beschwerden der Bürger waren der Auslöser

K+S hatte eigene Messungen unter Tage veranlasst, nachdem sich Aderstedter Bürger seit Jahren anhaltend über unerträglichen Gestank beschwerten, der aus dem Entlüftungsschacht am Rande des Dorfes drang. Von Anfang an stand bei den Einwohnern als Ursache die Müllverklappung von Aurec unter Verdacht. Die Remondis-Tochter verfüllt als K+S-Partner seit den 1990er Jahren ausgebeutete Salzfelder mit mineralischem Abfall, der aus halb Europa angeliefert wird. Dazu zählen beispielsweise kontaminierte Fahrbahnbeläge von Tankstellen, Industrieschlämme oder Rückstände aus Verbrennungsanlagen.

K+S hat nach eigenen Angaben die Das bei fast 100 Einzelmessungen in unterschiedlichen Konzentrationen festgestellt - erstmals im Herbst 2019. „Der Betreiber hat das Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) Ende Januar 2020 informiert, dass im Bergwerk Bernburg im Zusammenhang mit Messungen bezüglich der Geruchsproblematik das Auftreten von Nitrosaminen festgestellt wurde“, teilt LAGB-Sprecherin Nadja Sonntag auf MZ-Anfrage mit.

Toleranzkonzentration weit überschritten

Die Toleranzkonzentration sei teilweise um das Zwei- bis Dreifache überschritten worden. Von der Kontamination betroffen seien die Transportwege des Versatzmaterials sowie vor allem diejenigen Abwetterwege, bei denen die Luft aus den untertägigen Versatzbereichen zu den ausziehenden Wetterschächten strömt. „Außerhalb des Bergwerks besteht aber keine Gefährdung für die Beschäftigten oder die Öffentlichkeit, da die Nitrosamine durch die Umgebungsluft stark verdünnt werden und durch den UV-Anteil im Tageslicht zerfallen“, erklärt sie weiter.

K+S-Sprecher Göbel verweist ebenfalls darauf, dass die durch den Aderstedter Schacht nach oben ans Tageslicht strömende Luft, in der Bergmannssprache Abwetter genannt, ungefährlich ist: „Bei den Schadstoffmessungen der Dekra für flüchtige organische Stoffe, zu denen auch stickstoffhaltige Amine und Nitrosamine zählen, wurde in keinem Fall die Bestimmungsgrenze erreicht.“

Für Nitrosamine gibt es keine klassischen Grenzwerte

Für Nitrosamine gibt es keine klassischen Grenzwerte. Stattdessen wird zur Beschreibung der Toxikologie eine Exposition-Risiko-Beziehung konstruiert. Sie beschreibt den Zusammenhang zwischen der Konzentration des inhalierten Stoffes und der statistischen Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Krebserkrankung während des gesamten Lebens. Dabei spielt auch die Zeitdauer, die ein Mensch diesem Stoff ausgesetzt wird, eine Rolle.

K+S hat nach eigenen Angaben umgehend Sofortmaßnahmen zum Arbeitsschutz jener 28 Mitarbeiter ergriffen, die unter Tage im Versatzrevier tätig sind, und diese später mit Berufsgenossenschaft und zuständigen Behörden abgestimmt. „Bei deren Einhaltung bestehen keine Gesundheitsgefahren für die Mitarbeiter. Sie haben dort bislang Staubschutzmasken getragen. Nun sind es Atemschutzmasken, die auch gasförmige Stoffe abhalten“, erklärt Göbel. In den Fahrzeugen sorge eine Überdruckbelüftung dafür, dass keine Luft von außen eindringen kann. Und Expositionszeiten seien reduziert worden.

„In den Versatzstoffen selbst wurden keine Nitrosamine nachgewiesen“

Das Bergamt versichert, dass alle Abfälle vor ihrem Einsatz als Versatzstoff unter Tage von externen Laboren einer chemischen Analyse unterzogen werden. Außerdem würden der Bergwerksbetreiber und Aurec regelmäßig Stichproben nehmen und diese einer chemischen Analyse zuführen. „In den Versatzstoffen selbst wurden keine Nitrosamine nachgewiesen. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass sich diese aus Vorläuferverbindungen (Aminen), die über einzelne Abfälle in den Versatzstoff gelangt sind, unter den Ablagerungsbedingungen unter Tage im Bergwerk gebildet haben“, bestätigt Nadja Sonntag die K+S-Angaben. In einem erweiterten Kontrollprogramm würden die Abfälle vom Grubenbetreiber auf spezifische Amine hin untersucht. Zusätzlich erfolge täglich eine Beprobung des Versatzmaterials und eine Analyse auf Amine.

Nachweis in zweiter Grube

Zwar lässt K+S auch in anderen Bergwerken alte Hohlräume zur dauerhaften tektonischen Stabilität verfüllen. „Dort werden aber andere Abfälle eingesetzt“, sagt Göbel. Nitrosamine seien nicht detektiert worden. Dafür aber an anderer Stelle in Sachsen-Anhalt. Nachdem das LAGB Untersuchungen in weiteren Bergwerken veranlasst hatte, wurde die Aufsichtsbehörde in der Grube Teutschenthal bei Halle fündig. (mz/Torsten Adam)