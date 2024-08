Ronny Groos ist neuer Ortsbürgermeister in Peißen. Was sich der 55-Jährige vorgenommen hat und welche Rolle die Vereine dabei spielen.

Peissen/MZ. - Nein, er musste nicht lange überlegen, ob er sich für die Wahl des Ortsbürgermeisters zur Verfügung stellt. Dabei ist Ronny Groos ein absoluter Neuling in der Kommunalpolitik. Aber er möchte in seinem Heimatort Peißen gern etwas bewegen und dabei auch Verantwortung übernehmen. Mit der Wählergruppe „Gemeinsam für Peißen“ (GfP) hat der 55-Jährige auf Anhieb den Einzug in den Ortschaftsrat geschafft und wurde am vergangenen Montag als neuer Ortschef gewählt. Unterstützt wird er von Anja Block (ebenfalls GfP) als Stellvertreterin.