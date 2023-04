Bernburg/MZ - „Wir sind für Sie da!“, steht in dicken, weißen Lettern am Pavillon geschrieben. Und Bernburgs Stadtverwaltung hat am Dienstag diesen Leitspruch auch wortwörtlich genommen. Es ist das erste Bürgergespräch in diesem Jahr gewesen, zu dem Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) auf den Karlsplatz eingeladen hatte und bei dem auch ihre Dezernenten Holger Dittrich für die Bereiche Wirtschaft und Ordnung sowie Paul Koller für die Bereiche Soziales und Kultur Rede und Antwort standen.

