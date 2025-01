Erst im vergangenen Jahr hatte sich das Team der „Gallier“ in Bernburg gegründet. Schon jetzt sind die Dartsspieler äußerst erfolgreich.

Bernburg/mz. - Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar hingen die Darts-Fans an der „Glotze“ und verfolgten mit riesiger Spannung die Weltmeisterschaft im „Alexandra Palace“ in London. Am Ende setzte sich das 17-jährige Wunderkind Luke Littler aus Großbritannien durch und verzückte die Darts-Welt.