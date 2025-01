Susan Falke lässt 2024 Revue passieren und blickt zurück. Gleichzeitig gibt sie einen Ausblick, was in diesem Jahr in der Stadt und ihren Ortsteilen geplant ist.

Nienburg/MZ. - Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt. Zwölf neue Monate liegen vor uns. Was sie bringen, können wir jetzt noch nicht sagen. Was aber in der Einheitsgemeinde Nienburg geplant ist, verrät Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos) in einem Interview.