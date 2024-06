Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - „Ich bin Moderator und kein Auktionator, sonst würde ich mit einem Hammer hinterm Tisch stehen“, entgegnet Peter Sander schlagfertig einem Bieter. Dieser hatte sich entrüstet, dass der Entertainer aus Könnern bei der Versteigerung von entbehrlichen Gegenständen aus den Reihen der Schlossbergfest-Veranstalter zusammen mit Rosenkönigin Mona I. selbst ein nicht ganz ernst gemeintes Gebot für einen roten Wäschekorb in Herzform abgegeben hatte. Wie bei der Premiere im Vorjahr führt Peter Sander am Samstagnachmittag spritzig-witzig durch die Auktion, die am Ende so insgesamt 352,50 Euro einspielt für die Finanzierung des Schlossbergfestes.