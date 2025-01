Brand an ehemaligem Einkaufszentrum auf dem Markt in Bernburg

Ein Brand war im ehemaligen Einkaufszentrum am Markt in der Bernburger Talstadt ausgebrochen.

Bernburg/MZ. - Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand sind die Retter der Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen in die Bernburger Talstadt gerufen worden. Wie Einsatzleiter Niels Hammermann mitteilte, ging der Alarm gegen 5.50 Uhr bei den Rettern der Feuerwehr Bernburg ein. „Zum Glück stellte sich bei der Ankunft heraus, dass nicht eine Wohnung brannte, sondern Unrat“, sagte Hammermann. Dieser befand sich hinter einem Tor eines unbewohnten Eckhauses direkt am Markt, an dem noch in dicken Lettern „Einkaufszentrum“ zu lesen ist.