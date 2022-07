Boris Funda erweitert Bootsverleih an der Saale in Bernburg mit spektakulärer Kranaktion

Der Bootsverleiher investiert sechsstellige Summe zum Ausbau seines Unternehmens an der Saale in Bernburg. Auf neues Funktionsgebäudes folgt Ankunft der Hausboote.

Bernburg/MZ - Ein bisschen Vorstellungskraft ist noch nötig, wenn man hinter die anthrazitfarbene Tür des neuen Funktionsgebäudes schaut. Die Wände sind noch kahlweiß, der Boden aus Spanplatten. Es fehlen noch die Stromanschlüsse, Heizung und Beleuchtung. Doch spätestens in acht Monaten werden genau in diesem Raum die ersten internationalen Touristen für die fünf Hausboote willkommen geheißen, die Boris Funda an seinem Bootsverleih am Saaleufer von Bernburg dann vermieten möchte.