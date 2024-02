Der Prototyp für die neuen Blumenkästen auf der Fußgängerbrücke in Bernburg ist fertig. Schlosser Dennis Marschall von der Firma Geisler in Biendorf montiert den Blumenkasten probehalber am Geländer. Nun soll der Prototyp in „Serie“ gehen.

Foto: Engelbert Pülicher